Canlı yayında tartışma; 'sahte kemalist' ifadesi gerilim yarattı: Siz NATO'nun İslamcılarısınız

CNN Türk'te yayınlanan Başak Şegül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ile gazeteci Aytunç Erkin arasında 'sahte kemalist', 'sahte Müslüman' tartışması yaşandı.

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu’nun 'sahte Kemalistler' sözlerine gazeteci Aytunç Erkin sert "Sahte Müslümanlarsınız siz. Siz de sahte İslamcılarsınız. Siz NATO'nun İslamcılarısınız" deyince tartışma daha da büyüdü.

Aytunç Erkin 'sahte Müslümanlar olarak nitelediği kişilerin dini inançları mahvettiğini öne sürerken, Hacıbektaşoğlu da 'sahte kemalistler' olarak tanımladığı kişilerin Türkiye'de insanları inançları yüzünden dövdüğünü ileri sürdü.

Erkin, Hacıbektaşoğlu'nun bu sözlerine tepki gösterirken Hacıbektaşoğlu Erkin'e "Kürtler dilini konuşamazken neredeydiniz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Erkin şunları söyledi;

"Ben Sosyalistim. Sokaklarda mücadele vermişim. Cumhuriyet devrimlerini savunan bir Sosyalistim ben. Bu bayrağı, andımızı savunan bir sosyalistim ben. Andımızı kaldıran sizsiniz. TC ibaresini kaldıran sizsiniz" dedi.

Bektaşoğlu Erkin'in bu sözleri üzerine kendisini "Ben sahte Kemalistlerden bahsediyorum" şeklinde savundu.