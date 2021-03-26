Canlı yayında Tansu Çiller ile ilgili iddialar konuşulurken kahkaha tufanı!

'Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu' programında gazeteci Barış Yarkadaş'ın eski Başbakan Tansu Çiller hakkında kulis bilgilerini aktardığı sırada stüdyoda kahkahalar havada uçuştu.

Barış Yarkadaş, Hadi Özışık, Gürkan Hacır ve Metin Özkan, Türkiye'nin gündemini Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu programında değerlendirdi.

Programda Barış Yarkadaş'ın Tansu Çiller hakkında kulis bilgilerini aktardığı sırada kahkaha tufanı yaşandı.

Yarkadaş, "Çiller uzun zamandır para arıyormuş fonlardan... Anlatılanlar Ankara'da..." dedi. O esnada İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık kahkaha atınca Metin Özkan da "Ya arkadaş sen kısır gününe mi gidiyorsun nerede duyuyorsun bunları, biz neden duymuyoruz" dedi. Bunun üzerine stüdyodaki tüm konuklar kahkaha attı.

Daha sonra açıklamasına devam eden Yarkadaş, "Özer Çİller'in yurtdışında para aradığı söyleniyor. Tansu Çiller'in de 'Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne sokan Başbakan olarak Avrupa ile ilişkileri yeniden düzeltecek' diye bir görüş var" ifadelerini kullandı.