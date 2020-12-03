23 yıl önce Erdoğan'a MGK’nın konumunu soran CHP'li Başarır: Türban yasaklarına karşı eylem yapanlara destek verdim

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek kullandığı "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleriyle gündemde olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 1997 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a soru sorduğu anların görüntüsünü köşesinde paylaştı.

O yıllarda CHP Gençlik Kolları Üyesi ve hukuk öğrencisi olan Başarır, 1997 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın '32. Gün' programında Erdoğan'a şu soruyu yöneltiyor; "Sizce Milli Güvenlik Kurulu hangi konumda olmalı, ayrıca yargıyı etkilediğini düşünüyor musunuz?"

Başarır'ın kendisine gönderdiğini belirttiği o anların görüntüsünü paylaşan Alçı bugünkü, "Ali Mahir Başarır portresi ve RTÜK’ün bize yaptığı haksızlık" başlıklı yazısında Ali Mahir Başarır olayına ve siyasi görüşüne değindi.

Başarır'ın kendisine Birand'ın programında Erdoğan'a anti-militarist bir soru sorduğunu ve CHP Gençlik Kolları Üyesi MGK’yı çok sert eleştirdiğini söylediğini belirten Alçı, yazının ilgili bölümünde şunları yazdı;

"Ali Mahir kimi AK Partililerin dediği gibi "Ordu darbe yaparken seven ama şimdi ordu asli işleriyle uğraşıyor diye rahatsız olan" bir CHP’li modeli mi?

Adaletli olmak gerekir. Başarır o tipte bir 27 Nisan ve 28 Şubat destekçisi CHP’li modeli değil.

27 Mayıs darbesini hala öven Bedri Baykam tarzı bir CHP’li hiç değil. Elbette sözleri ve üslubu çok yanlış ama eğriye eğri doğruya doğru analiz yapmamız lazım.

Bir yayın çıkışı bana 28 Şubat darbesi döneminde 1997’de Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi’ne konuk geldiği Birand programından bahsetmişti.

Orada CHP gençlik kolları üyesi bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak Tayyip Bey’e tamamen anti-militarist bir soru sorduğunu ve MGK’yı çok sert eleştirdiğini söylemişti.

İtiraf edeyim o dönem CHP gençlik kolları üyesi olan birinin böyle davranacağına ihtimal vermedim ve kendisinden kaydı bulup bana vermesini rica ettim. Çünkü dönemin CHP’si maalesef 28 Şubat askeri darbesini desteklemişti.

Bunun üstüne Ali Mahir 1997-98 ortamında türban yasaklarına da karşı olduğunu ve türbanlı sınıf arkadaşlarının eylemlerine destek verdiğini söyledi. 'Ben her zaman özgürlükçü bir solcuydum' dedi."

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz - Ali Mahir Başarır portresi ve RTÜK’ün bize yaptığı haksızlık

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yaratmıştı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki göstermişti. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt vermişti.

TIKLAYIN - CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik çıktı