Canlı yayında söyledi; Davutoğlu'na göre AKP'nin son oy oranı...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'nin Özel Yayın'ında Elif Doğan Şentürk ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. AKP'nin son oyunu açıklayan Davutoğlu, "AK Parti'den kaçan oylar ki şu an yüzde 15, 16 civarındadır. 49,5'dan 34'lere düştü hatta daha da aşağıda, yüzde 20'lere yakın oy kaybetti. Bahçeli, yeni partilerin çıkmasından, özellikle de Gelecek Partisi'nden rahatsız. Bugün askıda ekmeğin bir sorumlusu Erdoğan ise ikinci sorumlusu Bahçeli'dir. AKP'den kaçan oylar için bir adres var artık. Gelecek Partisi" dedi.