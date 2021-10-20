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Canlı yayında 'Rus gelin' kavgası; "Türkiye'de kız mı kalmadı?"

'Rus gelin istemeyen' anne, "Mira, senden bana gelin olmaz" deyince ortalık karıştı

20 Ekim 2021 14:10

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında anne ve oğlu arasında 'Rus gelin' tartışması yaşandı. Ağrılı Fırat ve Rus sevgilisi Mira'nın evlenmesini istemeyen müstakbel kayınvalide, "Mira, senden bana gelin olmaz" deyince ortalık gerildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında Ağrılı Fırat ve annesi arasında 'Rus gelin' tartışması yaşandı. Oğlunun Mira adlı kızla evlenmesi istemeyen anne, düşüncelerini dile getirince Mira'dan tepki geldi.

Programa canlı yayında telefon bağlantısıyla Ağrı'dan katılan anne, oğlunun Rus biriyle evlenmesini istemediğinin altını çizdi.

İkili arasında gerginlik

Annenin gelin adayına, "Mira, senden bana gelin olmaz" demesinin ardından genç kız, "Yeter sıkıldım kaç aydır aynı şey" diyerek stüdyoyu terk etmesine rağmen oğlu, rıza alabilmek için kadını ikna etme çabasını sürdürdü.

Annesine sinirlenen Ağrılı Fırat, "Benim için evlenmek mesele değil, istesem şimdi gider evlenirim. Benim için rızan olması önemli" diye sitem etti.

 

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