Canlı yayında protestoları aktaran muhabire ses bombası isabet etti

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine yönelik tepkiler her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinden sonra ülkede çıkan gösteriler sırasında Washington eyaletinin bağlı Seattle şehrinde polis göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve ses bombası kullandı. MSNBC televizyonunun muhabiri Jo Ling'e de canlı yayındayken polisin fırlattığı ses bombası isabet etti. Muhabir koluna isabet eden ses bombasının ardından kameramanla beraber kaçmaya çalıştı.

Muhabir, bir süre sonra yakınlarda bulunan bir beyzbol sahasının tel örgülerinin arkasına saklanarak konuşmaya devam etmeye çalışsa da kısa süre sonra canlı yayınla bağlantısı kesildi. Stüdyodaki Brian Williams ise olayın şaşkınlığıyla muhabire olay yerinden uzaklaşması tavsiyesinde bulundu.

CNN Muhabiri canlı yayında gözaltına alınmıştı

Geçtiğimiz günlerde Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri haberleştiren CNN International muhabiri Omar Jimenez ile kameramanı ve yapımcısı canlı yayın yaptıkları esnada polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında tutulan gazeteciler ardından serbest kalmıştı.

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" demişti.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı. Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.