Canlı yayında politikacıya 'yalan söyletmeyen' gazeteci viral oldu: Bu zırvaların hiçbirini duymak istemiyorum

Yeni Zelanda'da bir gazeteci, programına konuk etttiği politikacının yeni tip Koronavirüs hakkında, yalan olduğu kanıtlanmış komplo teorilerini anlatmasına izin vermedi. Koronavirüs konusunda yanlış bilgilere dayanan komplo teorilerini anlatarak seçimlerde oy toplamaya çalışan siyasetçinin konuşmasına engel olunan program ülkede viral oldu.

Newshub programının siyaset editörü Tova O’Brien'ın, seçim sürecinde korona hakkındaki komploları yayarak oy toplamaya çalışan siyasetçi Jami-Lee Ross ile söyleşisi 7 milyondan fazla izlendi. Tova O’Brien, çok sayıda akademisyen ve gazeteciden de övgü aldı.

"Toplumun hassas kesimleri arasında korku ve histeriyi kamçılıyordunuz"

Programda, İlerle Yeni Zelanda (Advance New Zealand) partisinin eş başkanı Jami-Lee Ross, cumartesi günü düzenlenen seçimlerde parlamentoya girememesinin ardından canlı yayına çıktı. Ross, gazeteci O’Brien'ın siyasetle ilgili sorularına kaçamak yanıtlar verirken, bir noktada korona virüsünü griple karşılaştırıp 'ölüm oranlarının düşük olduğunu' söylemeye kalkıştı. Siyasetçinin sözünü kesen O’Brien, 'programında yalan söylenmesine izin vermeyeceğini' belirtip, "Ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz, toplumun hassas kesimleri arasında korku ve histeriyi kamçılıyordunuz" dedi.

Ross yeniden komplo teorileriyle yanıt vermeye çalışınca O’Brien siyasetçinin sözünü kesip, "Hayır, hayır, hayır. Bu zırvaların hiçbirini duymak istemiyorum. Programa çıkıp gerçek olmadığı kanıtlanmış şeyleri anlatacaksanız, bunu yapamam" tepkisini gösterdi.

"Ruhunuzu siyasi hırs için sattınız"

Ross, Yeni Zelanda tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen İşçi Partisi'nin politikaları hakkında 'sadece bazı sorular sorduğunu' savununca, "Yanlış bilgiyi yayan bir siyasi hareketin parçasıydınız" yanıtını aldı.

O’Brien Ross'a ayrıca, ülkede komplo teorilerini yaydığı için tepki çeken Billy Te Kahika'yla seçim öncesi neden ittifak kurduğunu da sordu. "Niçin Billy Te Kahika ile aynı yatağa girdiniz?" diyen gazeteci, "Billy Te Kahika sosyal medyada çok büyüyordu" yanıtını alınca "Ruhunuzu siyasi hırs için sattınız" dedi. Yeni Zelandalı gazeteci programı, "Hayal görüyorsun dostum" sözleriyle kapatmayı da ihmal etmedi.

Program ABD'de de övgüyle karşılandı

O’Brien'ın bu tavrı, Covid krizi ve 'post-gerçeklik' tartışmalarının gölgesinde seçime hazırlanan ABD başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde övgüyle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, CNN'in Washington temsilcisi Jack Tapper 'siyasi röportaj becerisi sayesinde O’Brien'ın ABD'de çok fazla hayranı olduğunu' söyledi.

ABD'nin yasadışı dinleme programına dair haberleriyle tanınan gazeteci Glenn Greenwald, söyleşiyi bir 'ustalık dersi olarak' niteledi. Greenwald, "Hayatımda bir siyasetçiyle yapıldığını gördüğüm en iyi söyleşilerden biri. Aynı zamanda en eğlencelilerden de biri" dedi.

O’Brien ise viral olmasından sonra yaptığı açıklamada, program editörlerinin bazı sorular hazırladığını ama bu soruları sormaktan neden vazgeçtiğini şöyle anlattı: "Oturduğumuzda ona iyi davranmamı söyleyince soruları bir kenara bıraktım. Kendisine siyasi kariyeri, yaptığı tercihler ve incittiği insanlar hakkında konuşma fırsatı vermek istedim."

Kaynak: GazeteDuvar