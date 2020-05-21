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İyi Parti'li vekil ile Perinçek arasında 'PKK' gerilimi; fotoğrafları gösterdi!

21 Mayıs 2020 11:13

Habertürk televizyonunda Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında ittifakların konuşulduğu esnada tansiyon yükseldi.

"PKK ile ilgili en son konuşacak kişi Perinçek'tir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İYİ Parti, CHP ve HDP'nin birlikte anayasa çalışması yaptığı iddialarına tepki gösteren İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hayır bu yalan. PKK ile ilgili konuşacak en son kişi Sayın Doğu Perinçek'tir" dedi.

Öcalan'la fotoğraflarını gösterdi

Dikbayır, "Bizim geldiğimiz gelenekte büyüğe saygı vardır. Sayın Doğu PErinçek benden yaşça büyüktür ama ben bir partiyi temsil ediyorum. Bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Benim buna cevap vermem lazım" ifadesini kullanarak Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan ile Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde çekilen fotoğraflarını gösterdi.

"Bizim Genel Başkanımız Öcalan'la kikirdemedi"

Dikbayır, konuşmasının devamında şu ifadeyi kullandı:

"Bizim genel başkanımız Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la kikirdemedi. Şimdi bir şey konuşurken dikkatli olmak lazım"

Perinçek de fotoğraflarla ilgili "Onları yayınlayan benim. Diğer gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri gibi orada röportajlar yaptım. Birçok komutan da bana teşekkür ettiler. 'Çok yararını gördük' dediler" açıklamasını getirdi. 

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