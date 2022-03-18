Canlı yayında Murat Özer ile gerginlik yaşayan Barış Yarkadaş: "Katilleri siz savundunuz"

Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ile Diriliş Postası Gazetesi yazarı Murat Özer Tv100 canlı yayınında 'Suriyeliler' gerginliği yaşadı. Yarkadaş'ın, "Ortadoğu'nun sözde abisi olma hevesi Türkiye'nin başına bu sorunu getirdi. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar" sözleri üzerine Özer, "O kadar yanlış ve provokatif bir konuşma" karşılığını verdi. Yarkadaş'ın "Katilleri siz savundunuz" sözleri sonrasında stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu programında Korkusuz yazarı Gürkan Hacır, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında gündemi değerlendirdi. Programdaki Barış Yarkadaş ile Murat Özer'in 'Suriyeliler ve Esad' tartışması gündem oldu.

Yarkadaş: Katilleri siz savundunuz

Son günlerde gündeme gelen "Suriyeliler gidecek mi, kalacak mı?" sorusunu canlı yayında tartışan Barış Yarkadaş ve Murat Özer arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Barış Yarkadaş AKP'nin Suriye politikasını eleştirerek "Ortadoğu'nun sözde abisi olma hevesi Türkiye'nin başına bu sorunu getirdi. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar. Sen CHP katille iş birliği yaptı diyorsun. Ben de kimin hangi katille iş birliği yaptığını, hangi büyük Ortadoğu projesi dahilinde Türkiye'nin başını götürüp ateşe soktuğunuzu anlatıyorum. Amerika adına gittiniz, İngiltere adına gittiniz. Katilleri siz savundunuz" dedi.

Özer: Siz katillerle iş birliği yapıyorsunuz

Özer, Yarkadaş'a "O kadar yanlış ve provokatif bir konuşma" diyerek karşılık verdi. Yarkadaş'ın "Katilleri siz savundunuz" sözleri sonrasında stüdyoda gergin anlar yaşandı. Murat Özer ise şunları söyledi:

"Siz katillerle iş birliği yapıyorsunuz. Onu örtemezsin sen. Sen katillerle iş birliği yapmayı savunamazsın. Sen Kürtleri, Türkmenleri katledenleri savundun. Bu provokasyondan, bu üsluptan vazgeç. Baştan sona yalan..."