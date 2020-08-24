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Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert 'saman' tartışması: Bağırma!

Mete Yarar ve gazeteci İsmail Saymaz arasında "İthal saman" tartışması yaşandı

24 Ağustos 2020 12:32

Mete Yarar'ın Türkiye'nin saman ithal ettiğini savunan İsmail Saymaz'a sesini yükseltmesi canlı yayında gergin anların neden oldu oldu. Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar ve gazeteci İsmail Saymaz arasında "İthal saman" tartışması yaşandı.

Programda Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların terörle mücadelenin seyrini değiştirdiğini belirten Mete Yarar, "O zamanın teknolojisinde biz askerler ayağımızı yere basmak zorundaydık. Şimdi bir tugayın gittiği yere bir tane SİHA gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. Yarar'ın konuşması sırasında araya giren gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye'nin saman ithal ettiğini belirtti. Bunun üzerine tepki gösteren Yarar, "Türkiye'nin saman ithalatı koca bir yalandır" dedi. 

Saymaz, saman ithal edilmediğini iddia eden Yarar'ı yanlış bilgi vermekle suçladı. 

Yarar, sözlerinin devamında saman ve SİHA'nın karşılaştırmasına sert tepki gösterip bağırdı. Yarar'ın sesini yükseltmesine kızan Saymaz ise "Bağırma" diyerek tepkisini dile getirdi.

 

 

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