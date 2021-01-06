Canlı yayında 'mehdi' gerginliği

YouTube üzerinden mehdi olduğunu iddia eden videolar çeken Gökçen isimli kadın, Uçankuş TV’de katıldığı programda gerginliğe neden oldu.

İslâm’ın yaşanışı cahiliye adetleri diyen ve Türkiye’deki din adamları için "yüzde 99’unun da yalancı" olduğunu söylen kadınla programda yer alan Sevda Türksev, Erol Köse ve İlahiyatçı Arif Arslan tartıştı.

Tartışma sırasında Sevda Türküsev'in gerildiği görülürken Erol Köse ise “Yağmur yağdır o zaman, bir mucize göster” diye çıkıştı.