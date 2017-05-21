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Canlı yayında masanın üstüne köpek çıktı, spikerin paniği kameralara böyle yansıdı

21 Mayıs 2017 00:11

Rus Mir24 televizyonunda canlı yayında haberleri sunan bir spiker, masanın altından bir köpeğin çıkması sonucunda ne yapacağını bilemedi. Rus kadın spiker haberleri sunarken, aniden masanın altında bir köpeğin olduğunu fark etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen spiker, işini yapmaya devam etmeye çalışırken, köpek havlamaya başladı. “Burada bir köpek var” diyen spiker gülümseye çalıştı. Fakat köpek tekrar havlayınca bu kez, “Arkadaşlar, stüdyoda bu köpekle ben ne yapayım! Hem bu arada ben kedileri seviyorum” ifadelerini kullandı. Köpeği okşayarak sakinleştiren spiker daha sonra da haberleri sunmaya devam etti.

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