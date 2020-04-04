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Kocasını Koronavirüs nedeniyle kaybeden kadının hayatı ağlattı

04 Nisan 2020 15:29

CNN İnternational sunucusu Erin Burnett, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger’ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.

CNN sunucusu Burnett, Koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger ile cuma günü yaptığı söyleşide duygulandı. Lewinger 42 yaşındaki eşi Joseph Lewinger’ı kaybettikten sonra yaşadığı üzüntüyü canlı yayında anlattı. Lewinger, kocasına kendisini ve üç çocuğunu bırakmaması için yalvardığını anlatırken sunucu Burnett gözyaşlarını tutamadı.

“Evde kalmanız için yalvarıyorum”

Lewinger New York sakinlerini evde kalmaları için uyarırken sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı :

“Evde kalman için her zerrem ile sana yalvarıyorum ! Eğer kocam başkalarını kurtarmak için ölmek zorunda kaldıysa, ölümünün de en az hayatı kadar etkileyici olduğu gerçeğiyle barışırım (bir gün). Ama bu sebepten dolayı olmalı !”

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