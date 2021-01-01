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Canlı yayında konfeti bir türlü patlamadı; işte Biden çiftinin o anları...

Çift konuşmanın sonunda konfeti patlatmak istese de, bir türlü başarılı olamadı

01 Ocak 2021 15:17

20 Ocak'ta görevine başlaması beklenen ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden ve eşi, 2020'yi uğurlamak için canlı yayına çıktı. Çift konuşmanın sonunda konfeti patlatmak istese de, bir türlü başarılı olamadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’tan devralmak için gün sayarken, 2020’nin son canlı yayınına ABC kanalında çıktı. Sunucu Ryan Seacrest, New York’un simgesi Times Meydanı’ndan Biden çiftinin evine bağlanırken, yeni yılla ilgili dileklerini sordu.

Öncelikle sağlık çalışanlarını pandemi sürecinde gösterdikleri çaba nedeniyle tebrik eden Joe Biden, “Çok fazla şey yaptılar. Hayatlarını riske attılar. Bizim için çok şey başardılar ve onlara borçluyuz” dedi.

Jill Biden ise, “Yaptıkları her şey için minnettarız. Biz güvende olabilelim diye ailelerini, evlerini geride bıraktılar” ifadelerini kullandı. Halka güven vermek için Koronavirüs aşısı olduklarını hatırlatan Jill Biden, “Hiçbir ağrı ya da yan etki olmadı. Aşı olun, hiç acıtmayacak söz veriyorum. Hepimizin güvende olması için aşı yaptırın” diye konuştu.

Çift bu sözlerinin ardından ABD’lilerin yeni yılını kutlarken, Jill Biden konfeti patlatmak istedi. Elindeki kutuyu evirip çevirse de bir türlü başaramayan Jill Biden’ın yardımına eşi koşmak istedi. Ancak kutu ikiye bölünüp ellerinde kalınca yayın gülüşmelerle sonlandı.

 

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