Canlı yayında kitabını yedi

İngiliz Profesör Matthew Goodwin, seçimlerden önce "İşçi partisi yüzde 38'i geçerse kitabımı canlı yayında yerim" dedi. Öngörüsü gerçekleşmeyen profesör, kitabını yedi. Seçimlerde İşçi Partisi yüzde 40 oy almıştı. Skynews kanalına canlı olarak bağlanan Goodwin "Sonuçlar beklediğimden yüzde 2 fazla çıktı ama ben sözümün eriyim" dedi ve kitabından koparttığı bir sayfayı yemeye başladı. Sputnik'in aktardığına göre, Profesör Goodwin yayından sonra kitabı yediği anın videosunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.