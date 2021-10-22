Canlı yayında kahkaha atarak anlattı: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, dosyayı aydınlatması ve çözüme kavuşturması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Akıl almaz iddialarla canlı yayına katılan Karadağ, kocasından kaçarak beraber olduğu sevgilisi Cemal Durmaz'ın, Mehmet'i döverek öldürdüğünü, evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söylemişti.

"Cansız bedeni çiçek gibi suluyorduk"

İddia sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Karadağ, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Müge Anlı'da Karadağ, sevgilisinin döverek komaya soktuğunu, öleceğini anlayınca da suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştığını anlattı. Çenesi kırılan ve günlerce yemek yiyemediği için aç kalan Mehmet Karahan'ın ölümünün ardından cesedini sevgilisinin tuvalete oturttuğunu söyleyen Karadağ, "Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk. Kokmasın diye de parfüm sıkıyorduk" dedi.