Canlı yayında kahkaha atarak anlattı: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

22 Ekim 2021 08:22
Beş yıl önce kaybolan kardeşi Mehmet Karahan'ın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü, cesedi ile günlerce aynı evde kaldığını iddia eden Fatma Karadağ, Müge Anlı'da ilginç bir açıklama yaptı. Sevgilisinin günlerce aç bıraktığı Karahan'ı öldürdükten sonra tuvalete oturttuğunu söyleyen Fatma Karadağ, kahkaha atarak "Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk" dedi.
Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, dosyayı aydınlatması ve çözüme kavuşturması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Akıl almaz iddialarla canlı yayına katılan Karadağ, kocasından kaçarak beraber olduğu sevgilisi Cemal Durmaz'ın, Mehmet'i döverek öldürdüğünü, evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söylemişti.
İddia sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Karadağ, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Müge Anlı'da Karadağ, sevgilisinin döverek komaya soktuğunu, öleceğini anlayınca da suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştığını anlattı. Çenesi kırılan ve günlerce yemek yiyemediği için aç kalan Mehmet Karahan'ın ölümünün ardından cesedini sevgilisinin tuvalete oturttuğunu söyleyen Karadağ, "Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk. Kokmasın diye de parfüm sıkıyorduk" dedi.
© Tüm hakları saklıdır.