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Canlı yayında "Kadınlar mı, erkekler mi daha iyi araç park eder?" iddiası kazayla sonuçlandı

Akel ve Güloğlu Show TV'nin otoparkında araba park etme yarışı yaptılar

09 Kasım 2021 14:30

Show TV'de 'Bu Sabah' programının sunucuları "Kadınlar mı, erkekler mi daha iyi araç park eder?" sorusu üzerine araç park ederken kaza yaptı. 

Show TV'de 'Bu Sabah' programında, "Kadınlar mı, erkekler mi daha iyi araç park eder?" sorusu masaya yatırıldı. Sunucular Ebru Akel ile Murat Güloğlu bu tartışmanın üzerine Show TV'nin otoparkında araba park etme yarışı yaptılar. İddia üzerine  direksiyon başına geçen sunucular Ebru Akel ile Murat Güloğlu, aynı aracı aynı yere park etmeye çalışırken Murat Güloğlu kaza yaptı. 

Show TVBu Sabaharaba park etme yarışıKadınlar mıerkekler mi daha iyi araç park ederkazaMurat Güloğlu

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