Canlı yayında "Kadınlar mı, erkekler mi daha iyi araç park eder?" iddiası kazayla sonuçlandı

Show TV'de 'Bu Sabah' programının sunucuları "Kadınlar mı, erkekler mi daha iyi araç park eder?" sorusu üzerine araç park ederken kaza yaptı.

Show TV'de 'Bu Sabah' programında, "Kadınlar mı, erkekler mi daha iyi araç park eder?" sorusu masaya yatırıldı. Sunucular Ebru Akel ile Murat Güloğlu bu tartışmanın üzerine Show TV'nin otoparkında araba park etme yarışı yaptılar. İddia üzerine direksiyon başına geçen sunucular Ebru Akel ile Murat Güloğlu, aynı aracı aynı yere park etmeye çalışırken Murat Güloğlu kaza yaptı.