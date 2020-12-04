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Canlı yayında izleyicisinin teklifini kabul etti, kız arkadaşının ölümüne neden oldu

Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti

04 Aralık 2020 16:00

Stas Reeflay isimli bir Rus YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu.

Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında bin dolar vereceğini söyledi. Bunun üzerine  Reeflay’ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva’nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği’ gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

Olayla ilgili  soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi,  "Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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