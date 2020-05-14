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Canlı yayında gülümseten 'kaza'

14 Mayıs 2020 12:33

Habertürk TV'deki canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Levent Eraslan, küçük oğlu Çınar'ın odaya girmesiyle bir anlık şaşkınlık yaşadı. Eraslan oğlunu ekrandan çıkarmaya çalışırken sunucu Serap Belet "Kalsın kalsın, çok güzel oldu" dedi. canlı yayındaki konukları yüzünde de tebessüm oluştuğu gözlendi. 

Habertürk TV'deki "Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile Gün Başlıyor" programında ilginç anlar yaşandı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya ve eğitim sosyoloğu Prof. Dr. Levent Eraslan'ın yorumları ve değerlendirmeleriyle katıldığı canlı yayında YKS'ye girecek öğrencilerin yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Maske ile sınava girmenin sıcak havalarda ayrı bir zorluğu olacağını belirten Prof. Dr. Eraslan psikolojik olarak çocukların kendilerini bu duruma hazırlaması için "Maskenin önemi çocuğa doğru anlatılmalı" dedi.

Eraslan açıklamalarına devam ettiği sırada bir anda odaya küçük oğlu Çınar girdi. Oğlunun arkasından el sallaması ve temas etmesi sonrası Eraslan kısa süreli panik yaşadı.

Araya giren Serap Belet gülümseyerek "Gelsin o da katılsın, ne güzel oldu!' dedi. 

Eraslan bir süre daha yayına devam ederken, küçük Çınar'ın hareketleri izleyenlere ve konuklara tebessüm ettirdi.

 

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