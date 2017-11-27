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Canlı yayında gözaltına alındı!

27 Kasım 2017 18:22

14 yaşındaki Nazmiye D.'yi, 15 gün boyunca alıkoyan Gülbeyaz K., Fox tv'de yayınlanan 'Kaybolan Çiçekler' programının canlı yayını sırasında gözaltına alındı. 14 yaşındaki Nazmiye D. 20 gün önce annesi İzmir'de Semra ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından bir yakını, Gülbeyaz'ın torunu Fırat sana bakar diye kandırdı. Canlı yayında bulundu Bu sırada Nazmiye'nin annesi Semra Hanım, Fox'ta hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan İnci Ertuğrul'un sunduğu Kaybolan Çiçekler programına başvurdu. Kızının kandırılıp kaçırıldığını söyleyen anne Semra, kızı Nazmiye'nin Gülbeyaz ve torunu Fırat tarafından alıkonulduğunu canlı yayında söyledi. Kaybolan Çiçekler'in ısrarlı takibi sonucu Nazmiye 23 Kasım Perşembe günü canlı yayında bulundu. Canlı yayında gözaltına alındı 15 gün alıkonulan Nazmiye, tüm bu işkenceleri bugün Kaybolan Çiçekler programında canlı yayında anlattı. Bu ifadeleri suç duyurusu kabul eden İstanbul Emniyetine bağlı ekipler canlı yayında Gülbeyaz K.'yı gözaltına aldı.

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