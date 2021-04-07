Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman Uzun'a: "O zaman çıkıp da 'gazeteciyim' deme bana!"

Uzun'un araya girmesine engel olmak isteyen Enginyurt "Sıran gelince konuş, ben bitireceğim" demesinin üzerine Uzun "Siz bize burada böyle diyemezsiniz" yanıtını verdi.

Enginyurt "Sen kimsin ben hükûmete söylüyorum" sözlerine ilişkin olara gazeteci olduğunu söyleyen Abdurrahman Uzun'a "AKP'li misin?" diyen Enginyurt "Evet" cevabını alınca "O zaman bana AKP'liyim de gazeteciyim diye çıkma" diye konuştu.