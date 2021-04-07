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Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman Uzun'a: "O zaman çıkıp da 'gazeteciyim' deme bana!"

Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun arasında emekli amirallerin yayımladığı bildiri konuşulurken tartışma çıktı

07 Nisan 2021 14:17

TV 100 ekranlarında yayınlanan 'Gün Biterken' programında emekli amirallerin yayımladığı bildiri tartışılırken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun arasında tartışma çıktı. Enginyurt, emekli amirallere "darbeci" denilmesini sert sözlerle eleştirirken araya giren Abdurrahman Uzun "Size kimse bir şey demiyor" dedi. Bunun üzerine Enginyurt "Sen kimsin, senden bahsetmiyorum ülkenin Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor herkes de aynı şeyi söylüyor. Herkes dilini düzeltsin" ifadesini kullandı. 

Uzun'un araya girmesine engel olmak isteyen Enginyurt "Sıran gelince konuş, ben bitireceğim" demesinin üzerine   Uzun "Siz bize burada böyle diyemezsiniz" yanıtını verdi.

Enginyurt "Sen kimsin ben hükûmete söylüyorum"  sözlerine ilişkin olara  gazeteci olduğunu söyleyen Abdurrahman Uzun'a "AKP'li misin?" diyen Enginyurt "Evet" cevabını alınca "O zaman bana AKP'liyim de gazeteciyim diye çıkma" diye konuştu.

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