Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman Uzun'a: "O zaman çıkıp da 'gazeteciyim' deme bana!"

07 Nisan 2021 14:17
TV 100 ekranlarında yayınlanan 'Gün Biterken' programında emekli amirallerin yayımladığı bildiri tartışılırken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun arasında tartışma çıktı. Enginyurt, emekli amirallere "darbeci" denilmesini sert sözlerle eleştirirken araya giren Abdurrahman Uzun "Size kimse bir şey demiyor" dedi. Bunun üzerine Enginyurt "Sen kimsin, senden bahsetmiyorum ülkenin Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor herkes de aynı şeyi söylüyor. Herkes dilini düzeltsin" ifadesini kullandı.
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