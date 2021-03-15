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Canlı yayında gerginlik; acil reklama gidildi: "Sizin burada işiniz CHP'yi tartışmak mı?"

“Size ne beyefendi ne konuşacağımdan, size günah mı çıkartıyoruz, papaz mısınız siz?”

15 Mart 2021 14:32

TV 100’de Şimdi Konuşalım programında yaşanan gerginliğin ardından sunucu Hande Aydemir yayını keserek reklam arasına gitti. 

Hande Aydemir’in sunduğu Şimdi Konuşalım programının bu haftaki konukları CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, siyaset bilimci Tacettin Kutay, AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ve eski LDP Genel Başkanı Com Toker oldu.

CHP 24. Dönem Ali Özgündüz’ün “Sizin burada işiniz CHP’yi mi tartışıyoruz?” sözlerine Tacettin Kutay'ın, “Size ne beyefendi ne konuşacağımdan, size günah mı çıkartıyoruz, papaz mısınız siz?” diye yanıt vermesi sonrası gerginlik çıktı.

CHP’li Özgündüz de “Papazın şimdi bilmem neyi diyeceğim de… Konuşturma şimdi beni” dedi. Tacettin Kutay da “Her hafta beni nereden buluyor bunlar ya” diyerek Özgündüz’ün sözlerine tepki gösterdi.

Daha sonra ise Ali Özgündüz, “Karşıma bu tür adamları çıkarmayın. Benim dengim olan siyasetçi çıkartın diye ısrarla söyledim. Sizin derdiniz CHP’yi tartışmaksa, ben müsaade alayım siz tartışın kendi başınıza ” diyerek programın sunucusu Hande Özdemir’e seslendi.

AKP’li Mücahit Birinci de “Bu nasıl tavır ya! ‘Benim karşıma bu tür adamları çıkarmayın…’ Nasıl tavır? Siz kim oluyorsunuz?” sözleriyle CHP’li Özgündüz’e tepki gösterdi.

Yaşanan sert tartışmanın ardından programın sunucusu Hande Aydemir, reklama gitti. 

Hande Aydemir reklam arasının ardından "Ali Özgündüz bağlanmak isterse tekrar bağlanabilir ama şu anda ulaşamıyoruz kendisine" dedi. 

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