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Canlı yayında DNA raporu açıklanınca şoke oldu!

23 Kasım 2016 14:40

Senelerdir öz babasını arayan 34 yaşındaki Catherina Cosmann babasının Türkiye'de olduğunu idda ederek Türkiye'ye gelmiş, S. T. isimli kişinin babası olduğunu iddia ederek DNA testi yaptırmıştı. DNA sonuçları Müge Anlı'nın programında canlı yayında açıklandı... Almanya'da yaşayan, 34 yaşındaki Catherina Cosmann hiç görmediği babası S. T.'yi bulmak için 14 Kasım Pazartesi günü canlı yayına geldi. Almanya'da Türk bir arkadaşına hayat hikâyesini anlatan Catherina'nın yolu Müge Anlı'ya düştü. Onu öz babasını bulmak için kilometrelerce uzak bir yola çıkaran hikâyesi ise şöyleydi; Anne Christine Drewtz, 1980 yılında Bulgaristan'da baba S.T. ile tanıştı. O dönemlerde Christine fotomodellik yapıyordu, S. T. ise bir turizm firmasında yönetim kurulu başkanıydı. Tatil için Bulgaristan'a giden Christine burada S. T. ile tanıştı ve birlikte üç hafta geçirdiler. Daha sonra S. T. İstanbul'a, Christine ise Almanya'ya geri döndü. Bir yıl boyunca ilişkilerini mektuplaşarak devam ettiren ikili, 1981 yazında yeniden Bulgaristan'da görüşmek üzere sözleştiler ve o yaz yeniden görüştüler. Ülkelerine geri döndükten sonra Christine hamile kaldığını öğrendi ve mektupla S. T.'ye bunu söyledi. Fakat bazı mektuplar birbirlerine ulaşmıyordu, bu yüzden Christine, S. T.'nin hayatıyla ilgili bir bilgiye sahip değildi. Fakat yine de bu çocuğu dünyaya getirmeye kararlıydı. 1982 yılına girildiğinde bir kızı oldu ve ona Catherina adını verdi. 1984 yılında ise bir telefon geldi. S. T.'nin İtalya'da bir trafik kazasında öldüğü söylendi. Şuan 34 yaşında olan Catherina babasının öldüğüne hiçbir zaman inanmadı. Babam öldüyse de kardeşlerim vardır düşüncesiyle onu aramaya karar verdi ve soluğu Türkiye'de aldı. "SENİN BABAN DEĞİL" Yapılan DNA testi sonuçları zarf ile canlı yayına geldi. Müge Anlı Catherina Cosmann'a babasının iddia ettiği kişi olmadığını açıklayınca Cosmann canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

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Müge Anlı

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