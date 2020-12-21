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Canlı yayında CNN Türk'e 'reklam' tepkisi

"Bilim insanları olarak kömürden vazgeçmemiz lazım diye yıllardır söylüyoruz"

21 Aralık 2020 10:51

Türkiye'deki kuraklık tehlikesiyle ilgili geçtiğimiz gün CNN Türk'ün telefon bağlantısı yaptığı Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, sunucu Tunç Arslanalp'in 'Nerede hata yaptık, çok mu geç kaldık?' diye sorması üzerine tepki gösterdi.

Kurnaz'ın sözleri üzerine "Kötü hissettirdiniz beni" diyen sunucuya Kurnaz bu kez de "Hissetmelisiniz. O kadar söyledik size 'Kömür santrali reklamı yapmayın' diye ama dinlemediniz" dedi.

Kurnaz, geçen yıl TBMM'de kabul edilen termik santrallerin 2.5 yıl daha baca filtresi olmadan çalışarak havayı kirletmeye devam etme kararının CNN Türk ekranında savunulmasına tepki gösterek şu tweet'i atmıştı:

“Sevgili  CNN Türk çalışanı arkadaşlar, bugünden itibaren herhangi bir konuda görüş almak için lütfen beni aramayın. Artık siz benim için bu gezegenin yok olmasını destekleyen kanalsınız”

Kaynak: Medyaradar

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CNN TürkBoğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Levent KurnazTunç Arslanalp'reklam' tepkisikuraklık tehlikesiKömür santrali reklamı

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