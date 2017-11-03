T24 LogoT24 Logo
Haberler

Canlı yayında 'cinsel ilişki' konuşan sunucuya 3 yıl hapis cezası!

03 Kasım 2017 16:52

Mısır'da ünlü televizyon sunucusu Doaa Slaah, canlı yayında evlilik olmadan cinsel ilişkiye girme konusu hakkında yorum yaptığı gerekçesiyle Mısır mahkemeleri tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mısır'daki Al Manar televizyonunda sunuculuk yapan Salah, seyircilere evlenmeden önce başka birisiyle cinsel ilişkiye girmeyi düşünüp düşünmediklerini sordu. Mısır'da hakkında dava açılan ülke çapında tanınan sunucu suçlu bulundu. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın 10 bin Mısır poundu değerinde para cezasına çarptırıldı. Mahkemede Salah'a yöneltilen suçlama ise söz konusu konuşmaların "Mısırlıların yaşamındaki dokuyu tehdit etmesi" oldu. Salah, söz konusu ifadelerin ardından kendisine dava açılmadan önce kanalı tarafından cezalandırılmış, 3 ay boyunca ekrana çıkmasına yasak getirilmişti.

ETİKETLER

canlı yayıncanlı yayında evlenmeden ilişki3 yıl hapissunucumısır

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24