Canlı yayında 'cinsel ilişki' konuşan sunucuya 3 yıl hapis cezası!

Mısır'da ünlü televizyon sunucusu Doaa Slaah, canlı yayında evlilik olmadan cinsel ilişkiye girme konusu hakkında yorum yaptığı gerekçesiyle Mısır mahkemeleri tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mısır'daki Al Manar televizyonunda sunuculuk yapan Salah, seyircilere evlenmeden önce başka birisiyle cinsel ilişkiye girmeyi düşünüp düşünmediklerini sordu. Mısır'da hakkında dava açılan ülke çapında tanınan sunucu suçlu bulundu. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan kadın 10 bin Mısır poundu değerinde para cezasına çarptırıldı. Mahkemede Salah'a yöneltilen suçlama ise söz konusu konuşmaların "Mısırlıların yaşamındaki dokuyu tehdit etmesi" oldu. Salah, söz konusu ifadelerin ardından kendisine dava açılmadan önce kanalı tarafından cezalandırılmış, 3 ay boyunca ekrana çıkmasına yasak getirilmişti.