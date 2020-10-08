Canlı yayında cinayet itirafı sonrası gözaltı: Kaynanamı öldürecektim, kayınpederim kazayla öldü

Süleyman Yıldırım’ın damadı Süleyman Gürbüz, canlı yayında kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Gürbüz'ü gözaltına aldı.

Kütahya Gediz’de bıçaklanarak öldürülen Süleyman Yıldırım cinayetiyle ilgili 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' adlı programda ilginç anlar yaşandı.

Süleyman Yıldırım’ın damadı Süleyman Gürbüz, canlı yayında kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. İlk başta "Kayınpederimi ben öldürmedim" açıklaması yapan Gürbüz, cinayeti kendisinin işlediğini kabul etti.

“Aslında kayınvalidemi öldürecektim"

Programda kan donduran ifadelerde bulunan Gürbüz, "Aslında kayınvalidemi öldürecektim, kayınpederim kazayla öldü" dedi.

Gürbüz, kayınvalidesiyle tartışması sırasında öfkelenip bıçakla kendisine saldırdığını, o sırada elindeki bıçağı kayınpederi Süleyman Yıldırım’a sapladığını anlattı.

Canlı yayında gözaltına alındı

Yayın devam ederken Süleyman Gürbüz’ün ifadelerini ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Müdürlüğü ekipleri, canlı yayında Süleyman Gürbüz’ü gözaltına aldı.

Gürbüz, ifadesi alınmak üzere Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ne götürüldü.