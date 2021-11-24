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Canlı yayında "Ben sizinle uğraşamam" tartışması; "Kapat telefonu, haddini bil hadsiz"

Çıray, yaptığı sosyal medya paylaşımının tartışılması üzerine yayına bağlandı

24 Kasım 2021 10:04

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında İyi Partili Aytun Çıray ile gazeteci Melik Yiğitel arasında "Ben sizinle uğraşamam" ifadeleri nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma ile gerilim artınca sunucu Şengül, reklama girmek zorunda kaldı. 

Attığı bir tweet nedeniyle yayında konuşulan İyi Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, cevap hakkını kullanmak için CNNTürk yayınına bağlandı. Konuştuğu sırada kendisinin bir tartışmaya çekilmek istenmediğini söyleyen Çıray, konukların sözünü kesmesi üzerine "Ben hakiketen kapatırım. Uğraşamam sizinle" dedi. 

Çıray'ın "Uğraşamam sizinle" sözlerine sinirlenen gazeteci Melik Yiğitel, "Kapatın. Aytun Bey kapatın. O ne biçim cümle. Haddini bil hadsiz. Sözünü geri alsın. Ben sizi konuşturmam. Kapat kardeşim, kapat" tepkisini gösterdi. 

Yayının devamında konukları susturmakta zorlanan sunucu Başak Şengül, yayına ara vermek zorunda kaldı. 

 

 

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