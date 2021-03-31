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Canlı yayında 'Ayvatoğlu' iddiası: "Erdoğan, bu konuyla ilgili AKP Kastamonu Milletvekili'ni çağırdı; görüş alacak"

Gazeteci Muhammed Vefa, Ayvatoğlu olayı ile Erdoğan'ın yakından ilgilendiğini söyledi

31 Mart 2021 19:31

Lüks aracı içinde uyuşturucu kullandığı görüntüler gündeme oturan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili TV 5'te yayımlanan Kulis Ankara isimli programda bir iddia geldi. Gazeteci Muhammed Vefa, Ayvatoğlu olayı ile Erdoğan'ın yakından ilgilendiğini söyledi. Vefa, Erdoğan'ın bu konu ile ilgili AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü çağırdığını söyledi.

Kastamonu'dan Ankara'ya gelerek AKP'de siyaset yapmaya başlayan Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks aracında uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyaya düşmesiyle gündeme oturdu.

Gözaltına alınan Ayvatoğlu, "içtiğim pudra şekeriydi" dedi ve yine gündem oldu. 

Daha sonra suçunu itiraf eden Ayvatoğlu'yla ilgili  TV 5'te yayımlanan Kulis Ankara isimli programında gazeteci Muhammed Vefa'dan bir iddia geldi. Vefa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Binali Yıldırım'ın olayla yakından ilgilendiğini belirtti. 

Vefa, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konu ile ilgili AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü çağırdığını söyledi. 

AKP grup toplantısının basına kapalı gerçekleşeceğini ifade eden Vefa, AKP'nin soruşturma başlattığını söyledi. 

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