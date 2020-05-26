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Canlı yayında aşı çalışmalarından konuşulurken konu dansa geldi; zeybek oynadı

26 Mayıs 2020 15:58

Dünya yeni tip Koronavirüs'le mücadelesini sürdürürken CNN Türk 'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Aşı ilaç çalışmalarında son durum" konuşulurken konu bir anda dana geldi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Televizyon programlarında da yeni tip Koronavirüs'e karşı birtakım konuşmalar yapılırken, konunun üzerinde de tartışmalara yer veriliyor.

CNN Türk'te ise Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan, ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı.

Koronavirüsün ve aşının konuşulduğu programda, konukların virüsü bırakıp danslar üzerine konuşmaları ve Çilingiroğlu'nun zeybek oynaması sosyal medyada tepki çekti. 

Söz konusu performansa yorum yapan Ahmet Hakan ise, "Muhteşem bir performans. Dans ediş biçiminizle ilgili bir yorum yapmayacağım ama özgüveninize hayran olduğumu söylemeliyim" diye belirtti.

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