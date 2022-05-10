Canlı yayında 2 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ödemesini hesapladılar: 28 bin TL

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra duyurduğu 2 milyon TL'lik konut kredisini canlı yayında gazeteci Kenan Taş ile hesapladı. Özdemir ve Taş, 2 milyon TL'lik kredi çeken bir kişinin aylık 28 655 TL taksit ödeyeceğini söyledi.

Cüneyt Özdemir, 2 milyon TL'lik konut kredisini programda gazeteci Kenan Taş ile yorumladı. Kenan Taş, canlı yayında 10 yıl (120 ay) vade ile 0.99 faiz oranıyla çekilecek 2 milyon TL konut kredisinin, aylık ödemesinin 28 bin 655 TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine Özdemir, Taş'a "Türkiye'nin en iyi medya kurumunda çalışıyorsun. Ödüllü gazetecisin. Böyle bir taksiti ödeyebilir misin?" diye sordu.

Taş da konut kredisinin aylık taksitlerini sadece kendisinin değil etrafındaki kişilerinde ödeyebileceği bir para olmadığını belirterek "Üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, akademisyen, orta sınıf şirketlerde ya da üst sınıf şirketlerde yönetici pozisyonunda olan bir maaşlı kişinin alacağı bir rakam değil bu" diye konuştu.