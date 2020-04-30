Canlı yayına katılan İzmit Belediye Başkanı'ndan sunucuya: Rahat ol, geç başkanı; aradığın başkana ulaşılamıyor'

41 Kocaeli sayfasının Instagram canlı yayınına katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile sunucu arasındaki diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

Sunucunun, Fatma Kaplan Hürriyet'in yeni evlenen çiftlere yastık hediye etmesiyle ilgili sözlerine Hürriyet'in samimi cevapları sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Hürriyet, sunucunun "Başkanım ben Derince'de yaşıyorum. Evlenince ben de yastık almak istiyorum. Onu nasıl yapacağız?" sorusuna tebessüm ederek "Evlenmeden vereyim oğlum. Peşin peşin çalışıyoruz. Ben sana peşin peşin vereyim. Sen bul hatunu..." yanıtını verdi. Bunun üzerine sunucu Başkan Hürriyet'e "Sözünü aldım başkanım" dedi.

Konuşmanın devamında Hürriyet sunucuya, "Yalnız bak ben daha rahatım. Sen daha çok kasıyorsun şu anda. Aradığın başkana ulaşılamıyor. Boşver geç başkanı" şeklinde takılınca bu durum ikili arasında kahkahalara neden oldu. Sunucunun Hürriyet'e yanıtı da 'Başkanım bir mesafe var onun için. Aslında kameraya alışık biriyim ama sizde oldu bu. Diğerlerinde olmuyordu çok fazla" olunca Hürriyet, "Rahat ol, rahat ol bak evdeyiz çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Bizi izliyorlar bak ne güzel, gel çay ısmarlayayım sana" sözleriyle sunucu rahatlatmaya çalıştı.