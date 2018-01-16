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Canlı yayına hafız çıkarıldı, 'kar duası' yapıldı

16 Ocak 2018 17:26

Sivas'ta, beklenen kar yağışının görülmemesi nedeni ile Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonunun gece haber bülteninde kar duası yapıldı. Sivas'ta, hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde bulunurken bu yıl beklenen kar yağışı henüz görülmedi. Geçen yıl aynı dönemde kar yağışı nedeni ile okulların tatil olduğu kentte bu yıl görülen kuraklık yörede oturanları tedirgin etti. Kar yağışının dört gözle beklendiği kentte, uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonunda canlı yayında 'Kar duası' yapıldı. Gece Ajansı haber bülteni spikeri Kuzey Sait Karabacak'ın yayına konuk ettiği hafız Recep Budak tarafından yapılan dua ilgi çekti. Budak, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkemiz kuraklıktan geçiyor. Özellikle Allah'ım, ülkemize ve Sivas'ımıza hayırlı ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Hayırlı ve bereketli karlar nasip eyle, çiftçimizi, köylümüzü sevindir ya Rabbi. Bizleri sevindir ya Rabbi, sen dualarımızı şu gecede kabul eyle ya Rabbi" ifadelerini kullanarak, Fatiha Suresi'ni okudu.

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