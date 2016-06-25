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Canlı yayına çıkan kadın, Nihat Hatipoğlu'nu başörtüsüyle trolledi

25 Haziran 2016 17:09

Yandaş ATV ekranlarında yaptığı Ramazan programıyla gündemde sürekli yer bulan Nihat Hatipoğlu bir kadın tarafından trollendi. Kadın, canlı yayında Hatipoğlu'na "Kocam başörtü takmamı istemiyor. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Hatipoğlu soruyu cevapladığı kadına, eşinin tüm engellemelerine rağmen başörtüsünü takması gerektiğini ve eşinin "Allahla kavga ettiğini" söyledi. Daha sonra, Hatipoğlu soruyu yönelten kadına eşinin nerede olduğunu sordu. Seyirci "o mezarlıkta, gitti" diyerek gülünce Hatipoğlu şaşkınlık yaşadı.

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canlı yayınbaşörtüsüyle trollediNihat Hatipoğlu

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