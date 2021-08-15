T24 LogoT24 Logo
Haberler

Canlı yayın yaparken helikopterin boşalttığı suyun altında kaldı

Yer Denizli Pamukkale...

15 Ağustos 2021 13:14

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmek için alana giden bir vatandaş, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada yangın helikopterinin boşalttığı suyun altında kaldı.

helikoptersucanlı yayın

Diğer Videolar

CHP: İşimiz çok, mesaimiz yoğun

Meral Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

Antalya'da ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu; "Meyveleri alınca cinnet geçirdim"

İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı; "Bu şehir hepimizin"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2021

Türkiye'den Almanya'ya göç nedenleri

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24