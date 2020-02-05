İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Yeşil alanları imara açmamak anayasamız olacak

İstanbul'daki yeşil alanların konuşulduğu ‘İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı' başladı. Çalıştay'ın açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Asla yeşil alanları imara açan bir belediye olmayacağız bunu bu şehrin anayasası olarak insanlarımıza sunmak istiyoruz" dedi.

“Yeşil Alanlarda Dönüşüm; Kimlik ve Sürdürülebilirlik Amaçlı Çözümler” temasıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan çalıştay, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Akademisyenler, yeşil alanlarla ilgili çalışma yapan sektör temsilcileri, öğrenciler ve katılım göstermek isteyen herkese açık yapılan Çalıştay' 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Çalılştay'ın ilk gününde açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, peyzaj yapılırken sürdürülebilir ve uzun vadeli getiriler üzerinden karar verileceğini ifade ederek, "Asla yeşil alanları imara açan bir belediye olmayacağız bunu bu şehrin anayasası olarak insanlarımıza sunmak istiyoruz" dedi.

Sanatsal ve estetik bir peyzaj yapılması için çalışacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Küresel ısınmanın en çok konuşulduğu bu ortamda ekonomik peyzaj yaklaşımını mutlaka hayata geçireceğiz. Özellikle şatafata aşırılığa müsaade etmeden ilçe belediyelerimizle ortak çalışıp kurumlarımızla da işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

Maliyeti yüksek ve alt yapısı ithal ürünlerden oluşan süs bitkilerinin kente yıllık maliyetinin 25 milyon TL olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Ama onun yerine diktiğiniz, 2-3 metre boyundaki bir ağacın, 10-15 sene sonra kocaman bir gövdeli ağaca dönüşmesi, beni dünyanın en bahtiyar belediye başkanı yapar. Ama milyonları akıttığımız bir çiçek bahçesi, benim içimi kurutur. Bu kadar net. O bakımdan, müsrifliğe ve israfa son vereceğiz. Peyzaj uygulamalarında özellikle şatafata, aşırılığa müsaade etmeden, ilçe belediyelerimizle ortaklaşa çalışıp, kurumlarımızla da iş birliği yapma konusunda kararlıyız. Bu şehirde asla yeşil alanları imara açan bir belediye olmayacağız. Bunu, bu şehrin anayasası olarak altını çizdiğimiz bir madde olarak insanlarımıza sunmak istiyoruz” dedi.