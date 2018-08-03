Canlı heykel performansı sergileyen sanatçıya 124 TL ceza!

Canlı heykel sanatçısı Erdal Çoban'a Çeşme Belediyesi, Kabahatler Kanunu'na göre canlı heykel performansı ile çevreye zarar verdiği için 124 lira para cezası kesti. Çoban, "Biliyorsunuz ki sokak sanatı özgürdür ve herhangi bir izne gereksinim duymaz. Çünkü zaten sanatçının sokağa çıkma nedeni var olan sistemi değiştirmek ve daha güzel hale getirmektir" dedi. 008 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sokak ve performans sanatı icra eden Çoban, sokakta yaptığı canlı heykel performansından dolayı Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandığı gerekçesiyle 124 TL para cezasına çarptırıldı. Daha önce Yunanistan Sokak Tiyatroları Festivali'nde üst üste 2 yıl Türkiye'yi temsil eden Çoban, ekibiyle birlikte 2010 yılında Barselona'da Türkiye Başkonsolosluğu'nun davetlisi olarak performans sergileyen ilk canlı heykel sanatçılarından. Sokak sanatçısı Erdal Çoban, “Biliyorsunuz ki sokak sanatı özgürdür ve herhangi bir izne gereksinim duymaz. Çünkü zaten sanatçının sokağa çıkma nedeni var olan sistemi değiştirmek ve daha güzel hale getirmektir” dedi. Kaynak: (duvar)