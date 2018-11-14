T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cani sürücünün ezdiği yavru köpek öldü, anne köpek yaralı

14 Kasım 2018 03:30

Çorum'da, kimliği belirsiz sürücü, hafif ticari araçla köpek ve yavrusuna çarpıp, olay yerinden kaçtı. Yavru köpek ölürken, anne köpek ise yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün, Mecitözü ilçe merkezindeki marketin önünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, alışveriş yaptıktan sonra hafif ticari aracına bindi. Sürücü, gaza basıp, hızla ana yola çıkmak isterken, köpek ve yavrusunu ezdi. Sürücü, olay yerinden kaçarken, yavru köpek öldü, anne köpek de yaralandı. Çevrede toplananlar, duruma tepki gösterdi. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

ETİKETLER

çorumköpekanneyavru

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2020

Çayır köpeği Oun Bie, özel tasarlanmış gözlükleriyle güneşin tadını çıkardı

Stranger Things'in 4. sezon yeni tanıtım videosu yayınlandı: Burası kesinlikle ama kesinlikle Hawkins değil

Öğrenci velisi öğretmeni dövdü; öğretmenler saldırıyı protesto etti

Kılıçdaroğlu: 2019'un ilk 3 ayında borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen hane sayısı 3 milyon 365 bin 784

İBB önünde ulaşım zammı protestosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

İBB'nin TÜRGEV'den aldığı arazi meclis kararıyla AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne bedelsiz...

Hürriyet yazarı: ‘Cool’ Serenay nasıl sıradanlaştı, olan Serenay’a oldu...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24