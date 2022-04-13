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Candaş Tolga Işık'ın "Gibi’nin adı niye Gibi" sorusu stüdyodakilere kahkaha attırdı

13 Nisan 2022 09:01

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a sevilen dizi 'Gibi'nin ekibi konuk oldu. Işık'ın birbirinden ilginç sorularını yanıtlayan ekibin cevapları stüdyoda renkli anlara sahne oldu. Sorulara eğlenceli yanıtlar veren Gibi ekibi, Işık'ın "Gibi’nin adı niye Gibi" sorusuna ise kahkaha attı.

TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına absürt komedi türündeki 'Gibi' dizisinin ünlü oyuncuları Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan ve senaristi Aziz Kedi konuk oldu. 

"Gibi’nin adı niye Gibi"

Işık'ın "Gibi’nin adı niye Gibi" sorusuna Feyyaz Yiğit, "Hiç özel bir hikayesi yok. Aziz ile konuşurken "ne olsun bunun ismi?" diye böyle bir "gibi gibi olsun" dedik. Bu kadar. Maalesef yani ben de isterdim yani böyle "Fas'ta çölde yürüyordum. gökyüzüne baktım" gibi özel bir hikayesi yok" diyerek cevapladı.

Bunun üzerine Işık aynı soruyu dizinin senaristi Aziz Kedi'ye yöneltti. Aziz Kedi ise şöyle cevap verdi:

"Gibi sözcüğü Feyyaz’ın 10 küsür yıldır oynadığı bir tip var. Saçmalayıp konuyu dağıtınca işte 'gibi' diye bağlayan birisi. Ben ona çok güldüğüm için aklımıza o geldi."

 

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