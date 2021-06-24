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Candan Erçetin: Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı

Fahrettin Koca, 'Kolları sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotlarından bir yenisi daha paylaştı

24 Haziran 2021 21:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kolları sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotlarından bir yenisi daha paylaştı. Bu seferki kamu spotunda Candan Erçetin yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs'e karşı mücadelede aşının önemini anlatan videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Candan Erçetin'in yer aldığı videolu paylaşımda Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Candan Erçetin: Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim."

 

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