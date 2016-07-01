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Canan Karatay: Yüzde 1500 haklıyım!

01 Temmuz 2016 19:15

Şeker testleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin şikâyeti üzerine Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen 15 gün meslekten men cezası onaylanan Prof. Dr. Canan Karatay, karara tepki gösterdi. "1,5 senedir 15 günde bir dernekler bunu bana baskı olarak uyguluyorlar" diyen Karatay, "Halbuki derneklerin hiçbir yaptırım gücü yok. Beni meslekten kanun ancak men edebilir. Gebelik teşhisi koyulmasın demiyorum. Gebelik teşhisi için şeker yüklemesi yapılması tehlikelidir, zararlıdır diyorum. Yüzde bin 500 haklıyım Dünyanın hiçbir ülkesinde gebeye zorlayarak şeker yüklemesi yapılmıyor" diye konuştu. Kararın kesinleşmesi halinde 15 gün hekimlik yapamayacak olan Karatay, "Ankara İdare Mahkemesi'ne karşı dava açtığını" söyledi.

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