Canan Kaftancıoğlu: O fotoğraftaki ben değilim, eşimin sırf şaka yapmak için "buldum seni" yazdığı bir fotoğraf...

CHP'nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eşi Ali Naki Kaftancıoğlu, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdiler. Canan Kaftancıoğlu, hafta sonu düzenlenen kongre ile CHP'nin yeni İstanbul il başkanı oldu. Kaftancıoğlu, hükümete yakın medyadan olduğu kadar CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV tarafından da eleştirildi. Medyada çıkan haberlerin ardından Kaftancıoğlu hakkında 'PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak' ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddialarıyla soruşturma açıldı. CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Kaftancıoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar saat programına konuk oldu. Kaftancıoğlu, taş atan bir eylemcinin bulunduğu fotoğrafa ilişkin, “Kim olduğunu bilmediğim bir insan sosyal medyada teşhir ediliyor. Bu kişi için büyük bir hak ihlali. Eşimin sırf şaka yapmak için ‘buldum seni' yazdığı bir fotoğraf. Asla değilim. Benim olmadığım o kadar belli ki. O kişi ben değilim ama o kişinin hakları gasp ediliyor. Kim olduğunu bilmiyorum” dedi.