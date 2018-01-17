Canan Kaftancıoğlu: Erdoğan sayesinde takipçi sayım arttı

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı'na yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Camide içki içilmediğini biliyorken bunu iddia eden kendisiydi" dedi. Canan Kaftancıoğlu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine ait olduğu ileri sürülen tweetlere yanıt verdi."Yaptığım işlerle duyulmayı tercih ederken, bir takım yıpratma ve yalan dolanla duyulmayı çok keyifli bulmuyorum" diyerek sözlerine başlayan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Sayesinde Twitter takipçi sayım bir hayli arttı" diyerek teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, Kaftancıoğlu'na ait olduğunu belirterek barkovizyonda gösterdiği fotoğraflara da değinen Kaftancıoğlu, "Camide içki içilmediğini biliyorken bunu iddia eden de kendisiydi. Kabataş'ta üstünde deri ceket olan kişilerin olduğunu bilen kendisiydi. Yalan söylemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.