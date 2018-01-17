Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı devraldı; Demirtaş'a selam yolladı, Erdoğan'dan özür diledi

Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini Cemal Canpolat'tan devraldı. Devir - teslim töreninde konuşan Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul'da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar. Bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar" dedi. Selahattin Demirtaş'a selam yollayan Kaftancıoğlu, tartışmaya yol açan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. "Gezi direnişi ile ilgili paylaştığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gözümden kaçmış. Arkada Erdoğan'ın annesi ile ilgili bir hakaretin yer aldığı fotoğrafı da paylaşmışım" diyen Kaftancıoğlu, "Bundan dolayı Erdoğan'dan samimi şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.