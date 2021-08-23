T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çanakkale Tavaklı'da bir ayda 9. kez orman yangını çıktı

Yangınını söndürme çalışmaları, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı ile sürüyor.

23 Ağustos 2021 16:46

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede 1 ay içerisinde 9'uncu kez orman yangını çıktı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9’uncu kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yolun sağ ve sol tarafındaki ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak zarar gördü. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

TIKLAYIN - Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü

Çanakkale TavaklıTavaklı orman yangınıorman yangını

Diğer Videolar

Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Yunanistan'daki deprem Denizli'de de hissedildi

Şüpheli valize müdahaleyi, kahvaltı yaptıkları banktan izlediler

Muharrem İnce, Sakarya'da "konuyu anlamadım" diyen bir öğrenciye ders anlattı

Serbest uçuş yapmak isterken canından oldu

Erdoğan "Almanya'da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar" dedi, CHP'li vekil Almanya’ya yardım kolisi gönderdi!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24