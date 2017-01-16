Çanakkale'yi önce deprem, sonra sel vurdu

Çanakkale’de 4.6 ve 4.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından sağanak yağış etkili oldu. Depremler paniğe neden olurken, yağış nedeniyle birçok işyeri sular altında kaldı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; dün saat 01.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.17 kilometre olarak açıklandı. Yine Ayvacık ilçesinde dün saat 07.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sarsıntının 6.2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem Çanakkale'nin yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi. Depremden önce ve sonra büyüklükleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybına rastlanmadı. Ancak sarsıntılar paniğe neden oldu. Depremin ardından Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde sağanak etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, belde sular altında kaldı. Yağmurun Kazdağları'ndaki karları eritmesiyle birçok ev ve işyerini sel bastı. Sağanak nedeniyle Mıhlı Çayı da taştı.