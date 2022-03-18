Çanakkale şehitleri kar yağışı altında anıldı

İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü kapsamında Çanakkale Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi. Tören kar yağışı altında yapıldı.

Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Garnizon Komutanlığı'na vekaleten 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gaziler şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, silah atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş şehitler için dua okudu.

Vali Yerlikaya: Eşi benzeri görülmemiş büyük bir destan yazdık

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şunları söyledi:

"Yüz binlerce şehidimizin sarsılmaz imanı ve cesaretiyle tarihe nakşettik. Eşi benzeri görülmemiş büyük bir destan yazdık. Çanakkale'de atalarımızın yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Bugün Kıbrıs'ta, Suriye'de, Mavi Vatan'da ve daha nice coğrafyalarda bizi güçlü ve heybetli kılan da aynı ruhtur. Temeli Çanakkale'de atılan Türkiye Cumhuriyeti bütün zorlukların üstesinden aynı inanç ve kararlılıkla gelecek, her türlü badireyi, birlik ve kardeşlik içinde aşacaktır.

Kahraman ecdadımızın emanetlerine ve aziz vatana layık olmak için, Çanakkale Ruhu'nu sonsuza dek yaşatacak, istiklâl ve istikbâlimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çanakkale Zaferi'mizin 107. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimizin tüm kahramanlarını rahmet, dua ve şükranla yâd ediyorum. Çanakkale'yi Geçilmez Kılan Aziz Şehitlerimiz. Gazanız mübarek, ruhunuz şâd, makamınız âli olsun. Vatan size minnettar."

Resmi anmaya katılan protokol, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit yakınlarının acılarına ortak oldu.