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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Beyoğlu'nda

Etkinlik ayın 7’si ile 12’si arasında öğlen 14.00 ile akşam 22.00 saatlerinde açık olacak

08 Eylül 2021 16:45

 Çanakkale Savaşları'nda yaşananları resim ve görsellerle bugüne aktaran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Beyoğlu’ndaki vatandaşlara kapılarını açtı. Mobil müzede, savaş materyallerinden döneme ait belgelere; kişisel eşyalardan yazı, resim ve heykellere kadar pek çok eser var.

Çanakkale savaşları proje koordinatörü Engin Karataş: “Şu anda Kültür Ve Turizm bakanlığına bağlı Çanakkale savaşları mobil müzesinde Karaköy iskelesinin meydanında bulunmaktayız. Etkinliğimiz ayın 7’si ile 12’si arasında öğlen 14.00 ile akşam 22.00 saatlerinde açık olacaktır. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmaktadır. Belgesel ve görseller vardır. Bu tünelin içerisinde Çanakkale savaşları anlatılmaktadır. Pandemi koşulları sebebi ile dezenfektan standımız, sosyal mesafe levhalarımız ve ateş ölçümümüz gerçekleştirilmektedir. İçeride maksimum 10 kişi alıyoruz. 6 gün boyunca burada olacağız. Tüm Halkımızı tırımızı ziyarete bekliyoruz” dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi

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