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Çanakkale depreminin ardından Doğu uyarıldı: Fay hatları tetiklenebilir!

06 Şubat 2017 19:28

Çanakkale çevresi ve Ege Bölgesi bu sabah saatlerinden itibaren meydana gelen art arda depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Bu sabah saat 06.51'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki ilk depremin ardından saat 13.58'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem kentte ve çevre illerde paniğe neden oldu. CNN Türk canlı yayınına katılan DHA muhabiri Burak Gezen, Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek'le yaptığı görüşmeyi açıkladı. Perinçek, ikinci büyük depremin ardından "Son iki depremin olağan bir durum olmadığını ve kendisini endişelendirdiğini" söyledi. Muhabir, Perinçek'in bu depremin doğudaki diğer fay hatlarını tetikleyebileceğini söylediğini aktardı. Bölgede endişe ve korku hali devam ediyor.

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ÇanakkaledepremdoğuuyarıEgeOnsekiz Mart ÜniversitesiDoğan Perinçekrasathaneyorum

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