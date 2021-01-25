T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çanakkale’de, Gelibolu-Lapseki feribot seferlerine fırtına engeli

25 Ocak 2021 10:42

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı geçici süreyle seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Çanakkale- Eceabat ile Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saatine uygun bir şekilde devam ediyor.

ETİKETLER

çanakkalegelibolulapsekifırtınaengel

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2021

Tünel için yapılan çalışmada 2 bin yıllık yerleşim bulundu

Sağlık Bakanlığı'ndan 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip: "Gönüllerin kahramanı sağlıkçılarımıza küçük bir armağan"

Kenan Sofuoğlu, iki yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları paylaştı

CHP'li Başarır bir kez daha Osmangazi Köprüsü'ne gitti: 1 saatte en fazla 15 araç geçti; vatandaşlara bugünkü maliyeti 12 milyon lira

CHP'li Balyalı'dan İBB'nin süt dağıtımını eleştiren AKP'li Yazıcı'ya: Cumhurbaşkanı gibi otobüse çıkıp oradan mı atsaydık?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: "128 milyar dolar nerede?" sorusuna Erdoğan'ın...

Hilal Kaplan: Müslüman feminist olmaz!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İsmail Saymaz: Bülent Ersoy, bu sözler karşısında kıs kıs gülüyor...

Kulis: Berat Albayrak parti yönetiminde görev alacak, Fahrettin Koca bakanlıktan...

AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" yanıtı:...

İçişleri Bakanı Soylu, evini özel harekat basan CHP İlçe Başkanı'ndan...

Anket: Seçmenin "asla oy vermem" dediği partiler hangileri?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: "128 milyar dolar nerede?" sorusuna Erdoğan'ın...

Hilal Kaplan: Müslüman feminist olmaz!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24