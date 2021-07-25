Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü: 17 metrede müsilaj

Türkiye aylardır özellikle Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunuyla mücadele ediyor. Kimi bölgelerde kısmen yüzeydeki müsilajın temizlendiği görülse de denizin altında hala sorunun devam ettiği görüldü.

Çanakkale Boğazı’nda denizin 17 metre altından yayın yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsilaj sorunun hala devam ettiğine dikkat çekti.